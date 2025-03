Stevige uitspraak: "Ik zal waarschijnlijk nooit meer met Ruben Van Gucht samenwerken"

Weet u nog in 2017 toen Ruben Van Gucht op een bepaald moment de Ronde van Vlaanderen ging rijden, twee dagen voor de échte Ronde? Dat project zorgde voor heel wat kritiek, maar was ook een testcase. Evert Winkelmans is er nog eens op teruggekomen in Humo.

In 2017 zelf was er ook al veel te doen rond Ruben Van Gucht, die toen de Ronde van Vlaanderen ging rijden en achteraf ook nog eens in de comedy ging in een zaalshow met Jacques Vermeire - al liep dat snel minder goed af.

De Ideale Wereld maakte toen al een sketch over al die zaken die op dat moment gebeurden, maar daarna is de storm eigenlijk nooit echt gaan liggen.

En hoe zat dat ook alweer met die Ronde van Vlaanderen 2017? "Het liep volkomen uit de hand, want iedereen die dat wilde, mocht met Ruben meefietsen. Dat lokte veel te veel volk. Ik kreeg telefoon van de politie: ‘Je roept nú op televisie op om niet meer naar het parcours af te zakken, of we leggen de boel stil.’

Ander water om in te zwemmen

"De eigenlijke bedoeling van dat programma was om nieuwe technologie te testen waarmee we tijdens live sportuitzendingen sneller beelden zouden kunnen doorsturen. Die test was geslaagd", aldus Evert Winkelmans daarover in HUMO.

De technologie wordt nu nog gebruikt. Het was Canvas dat Ruben Van Gucht de Ronde zou rijden en de rest is geschiedenis. Ook tussen beide televisiemakers? "Na ‘De kleedkamer’ heb ik nooit meer met Ruben samengewerkt, en ik zal waarschijnlijk ook nooit meer met hem samenwerken. Onze persoonlijkheden zijn redelijk snel uit elkaar gegroeid: we zwemmen niet meer in hetzelfde water."