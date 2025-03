Uit de hand gelopen! "Hersenloze macho bullshit" vs "Geen echte wielrenner": Bruyneel zwaar in de clinch met Nederlandse journalist

Dat is dan wat ze een uit de hand gelopen discussie noemen. Johan Bruyneel is met de Nederlandse journalist Thijs Zonneveld zwaar in de clinch gegaan op sociaalnetwerksite X.

Het begon met een aflevering van The Move, waarin Bruyneel niet zwaar bleek te tillen aan discutabele manoeuvres van enkele renners in de sprint in de Classic Brugge-De Panne. We berichtten eerder al hoe Bruyneel in de podcast zei dat wielrennen "niet voor pussy's is". "Dit is een oorlog. Als je niet duwt, dan zal je geduwd worden", is zijn opvatting.

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Thijs Zonneveld en die spuwde zijn gal op X. "Dit soort hersenloze macho bullshit is de hoofdreden dat wielrennen zo gevaarlijk is geworden", meent Zonneveld. Die ziet er ook een reden in waarom er weinig maatregelen genomen worden om wielrennen veiliger te maken. "Wielrennen is geen oorlog, het is een sport."

Bruyneel en Zonneveld gooien met modder

Bruyneel laat niet over zich heen lopen en dient hem van antwoord. "Precies daarom ben jij nooit een echte wielrenner geworden, Mr. Zonneveld. Wielrennen is een sport en als je wil winnen zit je in een oorlog", blijft Bruyneel achter zijn verklaringen staan. "En een goede raad: luister misschien eens naar de totaliteit van de podcast."

Dit soort hersenloze macho bullshit is de hoofdreden dat wielrennen zo gevaarlijk is geworden - en dat er zo weinig maatregelen genomen om de veiligheid van renners te verbeteren. Wielrennen is geen oorlog, het is een sport. https://t.co/ohXM9mnlhN — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) March 29, 2025

Zonneveld voelde zich geneigd om daar dan nog een keertje op te antwoorden. "Honderd keer liever 'geen echte wielrenner' dan een ploegleider die er medeverantwoordelijk voor was dat het peloton een rijdende apotheek werd en die nu toejuicht dat wielrenners elkaar afmaken", sneerde hij terug met een verwijzing naar het dopingverleden van Lance Armstrong.

Verhitte discussie tussen ex-ploegleider en ex-renner

"Grow a pair", was dan weer het veelzeggende antwoord van Bruyneel. Hij roept Zonneveld dus op om wat meer 'ballen' te tonen. Gelukkig ging de verhitte discussie hierna liggen.