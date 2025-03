Eddy Merckx kende stevige tegenslag in zijn revalidatie: "Vier maanden verloren"

Eddy Merckx kwam zo'n vier maanden geleden ten val tijdens een fietsritje en brak daarbij zijn heup. Vier maanden later is hij opnieuw onder het mes gemoeten.

In december vorig schoof Eddy Merckx weg toen hij over treinsporen reed en brak daarbij zijn heup. De vijfvoudige Tourwinnaar kreeg een prothese, maar bleef de voorbije weken pijn hebben. Merckx voelde ook geen verbetering in zijn revalidatie.

Bij rijden op de rollen schoot er meteen iets in het been van Merckx, zelfs wandelen was moeilijk. Als hij wilde opstaan na het zitten, klapte het been van Merckx altijd. Hij had dan ook veel pijn de voorbije weken.

Voor iemand die in juni 80 jaar wordt is dat normaal, werd hem echter gezegd. Vorige week vrijdag heeft Merckx dan een nieuwe scan ondergaan en is er uiteindelijk toch een probleem vastgesteld.

Nieuwe operatie voor Eddy Merckx

De prothese van Merckx zat los. "De arts zegt mij dat het op 10.000 gevallen nog maar vier keer gebeurd is", zegt Merckx bij Het Nieuwsblad. "Nu is de prothese blijkbaar gecementeerd."

"De operatie duurde vier uur, maar ik voelde het zondag onmiddellijk. Ik sta op en het was gelijk anders. Helaas heb ik in mijn revalidatie wel vier maanden verloren." Fietsen zal dus nog even moeten wachten.