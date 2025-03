Moet Wout van Aert er zich nu al bij neerleggen? "Hij zal daar al heel blij mee moeten zijn"

Wout van Aert kwam er in de E3 Saxo Classic niet aan te pas. Raakt hij nog in topvorm voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix?

Wout van Aert zat slecht gepositioneerd op de Taaienberg om Mads Pedersen, Mathieu van der Poel en Filippo Ganna te volgen. Hij zag de kop van de koers nooit meer en moest tevreden zijn met de vijftiende plaats.

Van Aert kwam nog maar net terug van hoogtestage in Tenerife, maar de vraag is of zijn vorm in een week tijd nog stevig kan verbeteren. Want volgende zondag staat wel al de Ronde van Vlaanderen op het programma.

Kan Van Aert wedijveren met Van der Poel en Pogacar?

Ex-renner Thomas Dekker vreest voor de zaak. "Ik hoop van niet, maar er is een grote kans dat het volgende week niet goed komt. Van der Poel en Pogacar zijn beter dan iedereen, Van Aert moet een grote stap maken", zegt hij bij Live Slow Ride Fast.

"Ik zie Van Aert de laatste tijd af en toe aangaan om weg te rijden of om een gat te dichten, maar dat hij er niet komt. Hij kan niet het vermogen leveren om weg te rijden of iets recht te zetten. De kans dat dat volgende week anders is, is heel klein. Laat staan dat je beter bent dan Van der Poel."

"Alles staat in het teken om een Monument te winnen, maar zometeen gaat het zijn dat hij blij is om tweede of derde te worden. Als dat de logica wordt, gaat er gewoon een verandering in zijn carrière plaatsvinden."