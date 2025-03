Ziekenboeg Soudal Quick-Step loopt stilaan vol, ploegleider Steels nuanceert echter

Het was wonden likken in de E3 Saxo Classic voor Soudal Quick-Step, drie renners moesten opgeven na een valpartij vroeg in de wedstrijd. De lappenmand ligt stilaan vol bij The Wolfpack.

Na zeven kilometer zag Soudal Quick-Step bijna de helft van zijn ploeg tegen de grond liggen in de E3 Saxo Classic. Dries Van Gestel, Gil Gelders en Jordi Warlop waren door een wegversmalling aan hoge snelheid ten val gekomen. Gelders en Warlop liepen een hersenschudding op, Van Gestel een breuk in de elleboog en pols. En zo loopt de ziekenboeg van Soudal Quick-Step stilaan vol met al zes renners in de lappenmand op dit moment. "Remco Evenepoel is uiteraard nog in herstel. Antoine Huby ook. Martin Svrcek is voor lange tijd out. Daar komen nu die extra pionnen bij die we toch een aantal weken zullen moeten missen", zegt ploegleider Stijn Steels bij HLN. "Het wordt stilaan veel, ja. Maar nu ook weer niet uitzonderlijk. Elk voorjaar baart zijn slachtoffers, zij het door ziekte of blessures na valpartijen. Jammer genoeg delen wij wel uitvoerig in de klappen", zegt Steels nog. Gelders en Warlop zullen echter niet heel lang in de lappenmand liggen en ook de comeback van Evenepoel komt steeds dichterbij. Hij maakt op 18 april zijn comeback in de Brabantse Pijl.