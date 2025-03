Zoekende Arnaud De Lie baalt nog altijd als een stekker: "Jammer"

In Gent-Wevelgem probeert Arnaud De Lie zijn voorjaar nieuw leven in te blazen met een goed resultaat. Toch blijven er veel twijfels bij de Belgische kampioen.

De E3 Saxo Classic werd deze week nog van het programma gehaald van Arnaud De Lie, in Gent-Wevelgem gaat hij opnieuw op zoek naar een goed resultaat. Makkelijk zal dat niet zijn, want er blijven veel twijfels rond De Lie.

Het voorjaar van de Belgische kampioen valt opnieuw tegen. "Fysiek voel ik me nog niet top, maar de motivatie is er wel. Ik begon mijn seizoen niet slecht met een overwinning in de Ster van Bessèges, maar zoek nu al langere tijd naar mijn beste conditie", zegt hij bij Sporza.

Kan De Lie herleven in Gent-Wevelgem?

De Lie zal moeten afwachten en hopen dat hij onder meer de heuvelzone kan overleven. Als alles samen blijft, dan kan hij wel rekenen op zijn sprint. Al is de concurrentie met Merlier, Philipsen en Milan ook niet min.

"We zullen zien. Ik ga gewoon alles geven en dan zien we wel wat er uitkomt. Ik koers graag in Belgische kampioenstrui, maar jammer genoeg is de conditie niet top", besloot de Belgische kampioen nog.

In Gent-Wevelgem kon De Lie nog nooit een goed resultaat neerzetten. In 2022 werd hij 48ste, in 2023 42ste en vorig jaar 90ste. Kan de Belgische kampioen dit jaar wel eens beter doen?