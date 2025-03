Fabio Jakobsen moet tijdelijk stoppen met koersen en ondergaat deze week nog operatie

Fabio Jakobsen (28) moet tijdelijk stoppen met koersen. De Nederlander kwam er dit seizoen niet aan te pas en daar is nu ook een oorzaak voor gevonden, deze week gaat Jakobsen nog onder het mes.

Het was al een tijdje duidelijk dat er iets aan de hand was met Fabio Jakobsen. De Nederlander sprintte nog naar ereplaatsen in de UAE Tour en Parijs-Nice, maar in de Bredene Koksijde Classic en de Classic Brugge-De Panne gaf hij vroeg op.

Na onderzoeken van zijn ploeg Picnic-PostNL is nu aan het licht gekomen dat Jakobsen een doorstromingsbeperking in de iliacale arteriën in beide benen heeft. Daarvoor gaat hij op woensdag 2 april al onder het mes.

Terugkeer van Jakobsen nog onduidelijk

"Jakobsen heeft last van een doorstromingsbeperking in beide benen", zegt ploegarts Camiel Aldershof in een persbericht van de ploeg. Gelukkig heeft hij, gezien het type beperking, een gunstige prognose voor een terugkeer, maar het herstel kan even duren."

"Door de operatie zal Fabio in eerste instantie ongeveer zes weken niet kunnen fietsen, waarbij ook andere zware fysieke inspanning niet mogelijk is. Zodra hij er klaar voor is, zal hij langzaam weer beginnen met trainen en geleidelijk de intensiteit opbouwen."

"Dit is mentaal natuurlijk een tegenvaller, maar nu we de oorzaak hebben gevonden, heb ik goede hoop dat een operatie dit kan oplossen", zegt Jakobsen er zelf over. Wanneer Jakobsen opnieuw kan koersen, is niet duidelijk.