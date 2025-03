Lotto spaart kritiek voor kopman Arnaud De Lie niet meer: "Het is tijd om daaraan te werken"

Belgisch kampioen Arnaud De Lie ziet al voor het tweede jaar op rij zijn voorjaar in het water vallen. Zijn ploeg houdt hem nu aan de kant en is ook kritisch voor hun kopman.

86ste in de Omloop Het Nieuwsblad, 69ste in Nokere Koerse, 126ste in de Classic Brugge-De Panne en een opgave in Gent-Wevelgem. Tussendoor waren er nog een 14de plaats in Le Samyn en een 9de plaats in Denain.

Die ereplaatsen gaven vooral (valse) hoop dat het nog goed zou komen met Arnaud De Lie dit voorjaar. Maar net als vorig jaar wordt na Gent-Wevelgem de stekker uit zijn voorjaar getrokken, al is er nog een kleine kans dat De Lie toch Parijs-Roubaix rijdt.

Van de Wouwer legt vinger op de wonde van De Lie

Maar wat loopt er dan fout bij De Lie? Volgens sportief manager Kurt Van de Wouwer heeft De Lie alles gedaan qua trainingsarbeid. Maar bij het wielrennen komt veel meer kijken dan alleen maar trainen.

"Het is niet genoeg om negentig voor je sport te leven. Wielrennen vereist nu 110 procent. Bij Arnaud zijn bepaalde factoren en details voor verbetering vatbaar. Het is tijd om daaraan te werken", zegt Van de Wouwer bij Het Nieuwsblad.

De samenwerking met persoonlijke trainer Gaëtan Bille, die De Lie deze winter zelf promoveerde, wordt herbekeken. "Dat is logisch", aldus Van de Wouwer. "Ik was zelf nooit voorstander van de samenwerking met een externe coach." De Lie krijgt nu weer een coach van Lotto, zoals vorig seizoen.