"Niet ideaal": Lotte Kopecky ziet voorbereiding op Ronde van Vlaanderen verstoord worden

Daags na Gent-Wevelgem en in de week van de Ronde van Vlaanderen moest Lotte Kopecky de Nationale Trofee voor Sportverdienste gaan ophalen. Niet helemaal ideaal voor de wereldkampioene.

In oktober vorig jaar werd al bekendgemaakt dat Lotte Kopecky de Nationale Trofee voor Sportverdienste zou krijgen voor haar prestaties in 2024. Die prijs kan een atleet slechts één keer in zijn carrière winnen.

Voor Kopecky was 2024 dan ook een absoluut boerenjaar. Ze won 16 keer, onder meer de Strade Bianche en Parijs-Roubaix, ze verlengde haar wereldtitel op de weg in Zürich en pakte olympisch brons in Parijs.

Dat Kopecky de prijs pas een half jaar later mocht ophalen in het stadhuis van Brussel, net in de week van de Ronde van Vlaanderen, noemt Kopecky "niet ideaal" bij Belga. Al verwacht ze niet dat ze er gevolgen van zal voelen.

Kopecky wil oogsten vanaf de Ronde van Vlaanderen

"Mijn vorm is oké", zei Kopecky nog. "Al is ze nog niet exact waar ik ze zou willen hebben." Dat hoefde ook nog niet, want Kopecky wil pas vanaf de Ronde van Vlaanderen tot Luik-Bastenaken-Luik in topvorm zijn.

Kopecky reed dit jaar nog maar twee koersen en nam een langere rustpauze voor dit seizoen. "Ik hoop daar deze week de vruchten van te plukken. Ik vermoed dat ik een extra stap zal kunnen zetten nu. Daar kijk ik naar uit."