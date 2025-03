Zo kon het niet langer verder: Lotto doet het onvermijdbare met Arnaud De Lie

Ook Gent-Wevelgem is een teleurstelling geworden voor Arnaud De Lie, hij gaf al op nadat hij in De Moeren in de laatste waaier was beland. Lotto besluit dan ook om in te grijpen.

Het voorjaar van Arnaud De Lie is voor het tweede jaar op rij mislukt. De Belgische kampioen toonde met een negende plaats in Denain nog tekenen van beterschap, maar die heeft hij in Vlaanderen niet kunnen doortrekken.

In de Classic Brugge-De Panne stond De Lie het kopmanschap al af aan Elia Viviani, in Gent-Wevelgem kwam De Lie er opnieuw niet aan te pas. In De Moeren zat hij plots in de vijfde en laatste waaier, een opgave volgde snel.

De Lie wordt door Lotto aan de kant gezet

En Lotto besliste ook meteen om in te grijpen. De Lie haalt de Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen deze week van zijn programma en last even een pauze in. Hoe lang die zal duren is niet duidelijk.

Bij Lotto weten ze wel dat ze niet meer anders konden. "De meest verstandige ingreep die we kunnen doen", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer bij HLN. "Want dit is voor niemand goed. Niet voor Arnaud, niet voor de ploeg."

De ploeg hoopt dat die rustperiode De Lie, net als vorig jaar, helpt. Toen won hij na een pauze van een maand meteen de Famenne Ardenne Classic. "Ik wil meteen tekenen voor een tweede seizoenshelft zoals vorig jaar. Er komen nog mooie koersen aan. Zoals het BK. En de Tour."