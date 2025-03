Zonder zege naar de Ronde van Vlaanderen? Lotte Kopecky zegt wat dat met haar doet

Lotte Kopecky offerde zich in Gent-Wevelgem opnieuw op voor haar ploeggenote Lorena Wiebes. Zal dat in de Ronde van Vlaanderen eens andersom zijn?

Net als in Milaan-Sanremo loodste Lotte Kopecky haar ploeggenote Lorena Wiebes naar de overwinning in Gent-Wevelgem. Voor de Nederlandse haar 100ste profzege en al haar zevende overwinning van het seizoen.

Tenzij Kopecky woensdag Dwars voor Vlaanderen wint, zal ze zonder zege aan de start staan in de Ronde van Vlaanderen. Dat overkwam haar de voorbije jaren nog niet vaak, maar dat zorgt niet voor twijfel bij Kopecky.

"Maar dat speelt geen rol", zegt Kopecky duidelijk bij Sporza. "Ik voel me rustig en de sfeer in de ploeg is echt goed, zeker met de zeges van Lorena. We leven ontspannen toe naar zondag", zegt de wereldkampioene.

Kopecky over tandem met Wiebes

Met Wiebes vormt Kopecky een van de beste tandems van het huidige vrouwenpeloton, ook voor de Ronde van Vlaanderen. Maar zal dan ook eens de kaart getrokken worden van de wereldkampioene als troefkaart?

"Ik krijg veel vragen over wie er voor wie moet werken, maar ik zie dat niet als een probleem", legt Kopecky uit. "Het is geven en nemen. We hebben veel aan elkaar en dat is alleen maar positief."