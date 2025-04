Zal het nu dan eindelijk stoppen? Lappenmand Soudal Quick-Step nog een stuk voller, Belg Van Gestel al onder het mes geweest

De lappenmand bij Soudal Quick-Step zit nu echt wel overvol. Van Gestel is één van de renners die er het ergst aan toe is. Er is inmiddels nog een geblesseerde renner bijgekomen.

Volgens Belga behoort ook Valentin Paret-Peintre ondertussen tot de ziekenboeg van de Wolfpack. De Fransman had de strijd moeten staken in de vierde etappe van de Ronde van Catalonië. Uit onderzoek is gebleken dat hij een breuk in het staartbeen heeft opgelopen. Daardoor zal hij twee weken de fiets aan de kant moeten laten.

Hopelijk verloopt zijn herstel naar wens, want binnen ruim twee weken zou Remco Evenepoel net zijn wederoptreden moeten maken in de Brabantse Pijl. Eén van de redenen waarom Paret-Peintre naar Soudal Quick-Step is gehaald, is net om Evenepoel te ondersteunen in het rondewerk. Zodra Evenepoel fit is, zouden ze dus toch moeten werken aan hun samenwerking.

Van Gestel de minst fortuinlijke in de E3

In elk geval kon Soudal Quick-Step de blessure van Paret-Peintre missen als de best, want ze zitten al met genoeg geblesseerden. Daar zit de valpartij van Dries Van Gestel, Gil Gelders en Jordi Warlop in de beginfase van de E3 Saxo Classic voor iets tussen. Die laatste twee kwamen er zonder breuken vanaf, Van Gestel was minder fortuinlijk.

Van Gestel wist reeds dat hij breuken had overgehouden aan zijn valpartij. Het blijken breuken aan zijn linkerelleboog en -pols te zijn. Van Gestel is maandag in het ziekenhuis van Herentals al geopereerd aan zijn polsbreuk. Hij moet nu gedurende drie weken een gipsverband dragen, waarna zijn toestand opnieuw geëvalueerd moet worden.

Herentals druk bezocht door renners Soudal Quick-Step

In datzelfde ziekenhuis mogen ze ook een bezoek van Martin Svrcek verwachten, want die zal daar revalideren. De Slowaak viel zwaar in Milaan-Sanremo en heeft nu pas het ziekenhuis in Italië mogen verlaten.