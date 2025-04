Heeft Van Aert meer angst sinds zijn valpartijen? Van Hooydonck en Soete geven hun visie

In 2024 kwam Wout van Aert twee keer bjizonder zwaar ten val, met ook stevige fysieke gevolgen. Daar is hij van hersteld, maar is dat ook zo op mentaal vlak?

Wout van Aert kon nog niet uitblinken in Vlaanderen dit voorjaar. Hij werd elfde in de Omloop Het Nieuwsblad, 75ste in Kuurne-Brussel-Kuurne en vijftiende in de E3 Saxo Classic. Een iets viel daarbij wel op.

Van Aert zat vaak niet echt goed gepositioneerd, waardoor hij vaak cruciale fases miste. In de E3 Saxo Classic zat Van Aert te ver toen Pedersen, Van der Poel en Ganna versnelden en wegreden op de Taaienberg.

Heeft Van Aert meer angst?

In het peloton wordt gefluisterd dat Van Aert eerder naar zijn remmen zou grijpen. "Je wordt nooit beter van een val", zegt jeugdvriend Daan Soete bij Sporza Daily. "Het is normaal dat zo'n traumatische ervaring een extra stukje schrik creëert."

In de entourage van Van Aert wordt er niet gesproken over angst, maar wel over voorzichtigheid. En Van Aert zou ook grote stappen gezet hebben de voorbije maanden. Ook Nathan Van Hooydonck denkt niet dat angst meespeelt bij Van Aert.

"Iedereen gaat op zijn eigen manier om met de mentale gevolgen van een val. Wout heeft dat ook gedaan. Volgens mij is hij écht klaar om weer te koersen op de wegen waar hij vorig jaar zo hard gevallen is. Ik hoop ook oprecht dat hij weer onbezorgd op de fiets zit. Dan gaan we de beste Wout zien."