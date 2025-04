Krijgen Evenepoel en Pogacar extra concurrent? Visma-Lease a Bike denkt aan grote verrassing met Vingegaard

Jonas Vingegaard moest Parijs-Nice verlaten met een gekneusde hand en een hersenschudding. Wanneer hij weer in actie komt is nog niet duidelijk, maar mogelijk toch al deze maand.

De Ronde van Catalonië moest Jonas Vingegaard vorige week aan zich voorbij laten gaan doordat hij onvoldoende had kunnen trainen na zijn valpartij in Parijs-Nice. De tweevoudige Tourwinnaar was nog niet helemaal fit.

De volgende wedstrijd op de kalender van Vingegaard is de Dauphiné, maar die staat pas begin juni op het programma. Toch is het mogelijk dat Vingegaard toch nog eerder in actie zal komen, en misschien wel deze maand.

Vingegaard vs Evenepoel en Pogacar?

"Het moet in functie zijn van de Tour, dat is het allerbelangrijkste voor ons," zegt Head of Racing Grischa Niermann bij WielerFlits. En ook de Vuelta staat wellicht nog op het programma van de Deen dit seizoen.

Visma-Lease a Bike zou onder meer denken aan een deelname aan Luik-Bastenaken-Luik (27 april) of de Ronde van Romandië (29 april tot 4 mei). In L-B-L staan Pogacar en Evenepoel aan de start, in Romandië wellicht ook Evenepoel.

"Dat zijn we aan het bekijken", zegt Niermann geen nee. "Maar we gaan Jonas ook niet op halve kracht naar een wedstrijd sturen. Als hij koerst, dan is het om mee te doen voor winst en moet hij dus 100% in orde zijn."