Ploeg van wereldkampioen Tadej Pogacar zet 'foutje' over Florian Vermeersch recht

Als een van de eersten heeft UAE Team Emirates-XRG zijn zevental klaar voor de Ronde van Vlaanderen. En daarbij zitten zoals verwacht twee Belgen.

UAE Team Emirates-XRG heeft met Tadej Pogacar een van de twee topfavorieten in zijn rangen voor de Ronde van Vlaanderen. De ploeg uit de Emiraten heeft nu al zijn ploeg rond die Pogacar moet helpen aan een tweede zege in de Ronde.

Dat zijn Belgen de Florian Vermeersch en Tim Wellens, de Deen Mikkel Bjerg, de Colombiaan Antonio Morgado, de Ecuadoraan Jhonatan Narvaez en de Duitser Nils Politt. Die laatste was vorig jaar derde in de Ronde van Vlaanderen.

Florian Vermeersch staat dus wel degelijk aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Daar was even verwarring over omdat er in de communicatie van de ploeg plots de naam van Rui Oliveira opdook. Dat bleek om een vergissing te gaan, Vermeersch staat aan de start.

Pogacar heeft zin in Ronde van Vlaanderen

Kopman Tadej Pogacar heeft er alleszins zin in. "Vlaanderen is een prachtige wedstrijd en staat zeker geboekt als een van de mooiste zeges uit mijn carrière. De energie van de koers en de passie voor het wielrennen in deze regio is iets speciaals."

"Het team is heel sterk en ik denk dat we over heel goede papieren beschikken om proberen mee te strijden voor de overwinning." Dat zal Pogacar, net als in Milaan-Sanremo, wellicht opnieuw moeten doen tegen Mathieu van der Poel