Verandering van plan met Van Aert nooit een optie geweest: ploegleider legt uit waarom mening analisten niet gevolgd wordt

In de ploeg van Wout van Aert houden ze er zo niet van om plannen te veranderen. Dat hebben ze dan ook niet gedaan.

Na de E3 Saxo Classic hebben verschillende analisten ervoor gepleit om Wout van Aert mee te laten doen aan Gent-Wevelgem. Onder meer Greg Van Avermaet en Jan Bakelants hielden dat pleidooi. Het is in dovemansoren gevallen, want Visma-Lease a Bike en Wout van Aert hebben niets veranderd aan het programma dat ze uitgetekend hadden.

Sterker nog, er is nooit overwogen om Van Aert alsnog aan de start van Gent-Wevelgem te brengen. Dat had ook met de kalender van Matteo Jorgenson te maken. "Matteo had een lange training gepland staan en hij sluit met de Ronde van Vlaanderen zijn voorjaar af. Dat is met Wout wel anders, die is pas net begonnen aan zijn blok", legt Arthur van Dongen uit bij In De Leiderstrui.

Visma-Lease a Bike panikeert niet

"Het was dus geen moeilijke keuze. Wij houden ons vast aan het plan dat we met Wout hebben." Ze hebben bij Visma-Lease a Bike wel werk gemaakt van de analyse van de E3 Saxo Classic. Daar zijn enkele dingen naar boven gekomen, maar geen verontrustende zaken." Ze zien bij de ploeg van Van Aert dus geen reden voor grote paniek.

Woensdag en zondag zal blijken of ze het bij het juiste eind hebben. "Wat betreft Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen: woensdag hadden we Olav er natuurlijk graag bijgehad, maar Wout en Matteo zullen de kopmannen zijn. En ik ben blij dat Per Strand Hagenes terug naar België komt. Die was ook niet fit, maar is wel voldoende hersteld."

Van Aert moest terugkomen na grote dosis pech

Van Dongen maakt er een punt van om ook de omstandigheden in overweging te nemen bij het analyseren van bepaalde prestaties. "Als je ziet hoe veel pech Wout vorig jaar heeft gehad en hoe hij is moeten terugkeren na een dramatisch seizoen."