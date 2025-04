Veeg teken? 'Moeilijk karakter', als renster grootgebracht in België, klopte Kopecky maar zet haar niet bij Ronde-favorieten

Zien we zondag Lotte Kopecky lachen op het podium? Ze was zelf niet helemaal tevreden over haar Dwars door Vlaanderen en werd in die koers ook geklopt door Elisa Longo Borghini. De Italiaanse omschrijft zichzelf als een moeilijk karakter en heeft een band met België.

Over dat 'moeilijke karakter' van haar wilden we toch wel wat meer weten. "Laten we zeggen dat ik vervelend kan zijn als ik niet krijg wat ik wil. Ik ben een perfectionist. Ik geef 110% procent en als ik dan niet het gewenste resultaat behaal, ben ik vrij ambetant. De enige bij wie ik dan rust vind, is mijn trainer. Hij is zo'n vriendelijk persoon en kent mij heel goed."

Longo Borghini verklaart haar band met ons land. "Ik ben naar België gekomen op mijn twintigste en bleef hier vier jaar na elkaar in het voorjaar. Ik reed voor Hitec Products. Op de één of andere manier bevond ik me telkens in deze regio. We gingen naar de Lotto Cup-wedstrijden. Het was een manier om het wielrennen te leren kennen. België heeft me als wielrenster vrijwel grootgebracht. Ik ben dit land dankbaar."

Hype rond Ronde van Vlaanderen

Deze tijd van het jaar is voor België dan ook iets speciaals. "Vooral tijdens deze week hangt er een leuke sfeer. Er is de hype rond De Ronde, iedereen kijkt er naar uit. Er zijn veel tegenstanders. Uit respect voor hen vatten we de koers nederig aan, maar we gaan ons best doen om het best mogelijke resultaat te behalen. Het wordt een mooi gevecht."

Mogelijk zien we de winnares van Dwars door Vlaanderen weer offensief koersen, want 'de aanval is de beste verdediging', laat ze optekenen. Wanneer de 33-jarige van UAE gevraagd wordt naar de concurrenten voor de Ronde van Vlaanderen, valt ons iets op. Ze schuift wel de ploeg van Lotte Kopecky naar voren maar noemt de Belgische nooit persoonlijk bij naam. Omdat Kopecky nog niet al te imponerend was in de voorbereiding?

Kopecky niet bij naam genoemd

"In Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen zagen we een heel sterk SD Worx en een sterk Canyon. Dygert reed sterk in Gent-Wevelgem, Niewiadoma in Dwars door Vlaanderen. Lidl-Trek is een compact team. Puck Pieterse is altijd sterk. Daarnaast zijn Lippert en Reusser de belangrijkste tegenstandsters." Zo zijn toch heel wat rensters bij naam genoemd maar Kopecky niet. Afwachten of dat terecht is.