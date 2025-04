Wat moet je in hemelsnaam doen als Mathieu van der Poel zijn duivels ontbindt? Winnaar van klassieker geeft het heldere antwoord

Weinigen kunnen tegen Mathieu van der Poel iets beginnen zodra hij zijn duivels ontbindt. Toch moet zowat heel het peloton nadenken over hoe te reageren wanneer dat moment komt.

Dat het eraan komt, weet iedereen eigenlijk al op voorhand. Ook in de Ronde van Vlaanderen zal er een moment komen dat de werken van Mathieu van der Poel beginnen. Of hij zou moeten beslissen dat hij enkel probeert om Tadej Pogacar te volgen. Als de Sloveen ontketend is, is dat vaak wel een slecht teken voor de rest van het deelnemersveld.

Belangrijk is ook om in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen vertrouwen op te doen. Dat heeft Neilson Powless zeker gedaan door Dwars door Vlaanderen te winnen. De vraag is nu of de Amerikaan zich in staat acht om de grote kanonnen zondag iets in de weg te leggen. "Goh, jah", zucht hij eerst eens diep. "Dat is de ultieme vraag waar iedereen voor zichzelf een antwoord op wil."

Anticiperen op versnellingen grote namen

De nummer vijf uit Vlaanderens Mooiste van 2023 denkt wel te weten welke omstandigheden cruciaal zullen zijn. "Veel zal afhangen van het nemen van de kansen om hun versnellingen, die ze zeker op het peloton zullen loslaten, voor te zijn." Dat is ook de manier waarop hij het deed in de Ronde van Vlaanderen. Hij kon zijn wagonnetje aanhaken bij het treintje van Visma-Lease a Bike en de rest is geschiedenis.

"Als Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel of zelfs Mads Pedersen in de meeste gevallen de koers openbreken op de kasseien, dan zit je in hun wiel te bidden dat er genoeg wind staat zodat je het wiel kan houden, of je zit voor hen te wachten op het moment dat ze bij jou komen. En dan hoop je dat je nog één kogel over hebt om af te vuren", zo verwoordt Powless zijn visie.

Powless bij de outsiders

Het wordt voor hem moeilijk om beter te doen dan in 2023, maar na Dwars door Vlaanderen verdient hij zeker om tot de outsiders gerekend te worden.