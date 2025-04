Lotte Kopecky geeft het eerlijk toe tegen Tom Boonen: "Vond dat echt schaamtelijk"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het klassieke voorjaar bij de vrouwen stelt wat teleur, vooral op het vlak van intitiatief of aanvallen. De Omloop Het Nieuwsblad was daar het grootste voorbeeld van.

Lotte Kopecky was niet aanwezig in de Omloop Het Nieuwsblad, maar het was wel haar ploeg SD Worx-Protime die samen met FDJ-SUEZ een opmerkelijk schouwspel opvoerden. Zij wilden allebei niet rijden achter een vroege vlucht.

De vluchters kregen maar liefst veertien minuten voorsprong, maar in het peloton zorgde dat niet voor paniek. Lotte Claes profiteerde optimaal en won zelfs haar eerste profkoers uit haar carrière. Vollering werd derde op meer dan drie minuten.

Weinig initiatief in de vrouwenkoers

"Ik vond dat schaamtelijk om te zien", geeft Lotte Kopecky toe bij Het Nieuwsblad. Tom Boonen vond het vreemd dat na wat er gebeurd was in de Omloop er geen initiatief werd genomen in Milaan-Sanremo.

"In Sanremo is er volgens mij één aanval geweest op een volledige koers", zegt hij. Volgens Kopecky zorgt SD Worx-Protime er wel voor ontmoediging bij rensters om aan te vallen en een scenario zoals in de Omloop zal wellicht ook niet meer gebeuren.

"Een vroege vlucht krijgt geen tien minuten meer en meer dan vier renners laten we niet wegrijden. Maar ik volg je mening over Sanremo. Ik vond het ook jammer dat er niet meer actie was voor en op de Cipressa", zegt Kopecky nog.