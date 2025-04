Mathieu van der Poel meer Belg dan Nederlander? "Hij is een echte Vlaming"

Is hij een meer Belg of meer Nederlander? Op zijn paspoort is Mathieu van der Poel een Nederlander, maar voor velen is hij toch meer een Belg.

Mathieu van der Poel heeft een Nederlandse vader en Franse moeder, maar is toch geboren en opgegroeid in het Belgische Kapellen. Hij heeft een Nederlands paspoort, maar praat toch meer als een Vlaming. Ook voor Bob Peeters, voormalig klasgenoot van Van der Poel, is hij meer een Vlaming. ''Ja, hij spreekt ongeveer hetzelfde Vlaams als ik. Hij is afkomstig van Kapellen en hij lust graag friet, dus het is een echte Vlaming", zegt hij bij AD. Van der Poel een Nederlander, maar niet arrogant Praten doet Van der Poel dus als een Vlaming, maar toch heeft hij heel wat Nederlandse trekjes. "Hij zocht het randje op", zegt Peeters. Sneeuwballen gooien op school mocht niet, maar Van der Poel was toch altijd de eerste die dat durfde. "Hij is zo direct als een Nederlander, heeft de gedrevenheid die Nederlanders iets meer hebben dan Belgen. Hij heeft alle eigenschappen van een Nederlander, behalve de arrogantie. Want arrogant is hij niet", zegt Peeters nog. Van der Poel denkt er zelf niet te veel over na. "Ik voel mij niks. Ik heb wat Frans, wat Nederlands en wat Belgisch. Ik heb niet zozeer iets met nationaliteiten. Daar valt niet veel aan uit te leggen. Ik geef er gewoon niet heel veel om."