Ploegleider heeft uitstekend nieuws over Wout van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

Wout van Aert staat niet als topfavoriet aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Toch hebben ze bij Visma-Lease a Bike veel vertrouwen in hun Belgische kopman.

In Dwars door Vlaanderen overtuigde Visma-Lease a Bike voor het eerst dit seizoen in het voorjaar door met Matteo Jorgenson, Tiesj Benoot en Wout van Aert. Winnen lukte echter niet voor de Nederlandse ploeg.

"We hebben woensdag een hele sterke koers gereden, tot op zo'n 200 meter van de streep", blikt ploegleider Arthur van Dongen nog eens terug bij VTM Nieuws. "Dat hebben we achter ons gelaten, maar wel een aantal dingen meegenomen naar vandaag."

De teleurstelling van Dwars door Vlaanderen was volgens Van Dongen ook al snel doorgeslikt, 's avonds aan tafel kon er alweer gelachen worden. En de focus is al snel naar de Ronde van Vlaanderen gegaan.

Van Aert heeft zin in Ronde van Vlaanderen

"We zijn er klaar voor en hebben er zin in", stelt Van Dongen. De ploegleider vindt dat Visma-Lease a Bike een sterke ploeg in de breedte heeft en dat het daar ook van moet profiteren tijdens de Ronde.

"Wout is alvast elke dag beter geworden. We zullen samen met ploegen als Lidl-Trek en INEOS een goede situatie moeten creëren. Met Matteo (Jorgenson, red.) en Wout hebben we twee ijzers in het vuur om Van der Poel en Pogacar het vuur aan de schenen te leggen."