Thibau Nys bijzonder zelfzeker over eerste zege: "Wist toen al dat ik zou winnen"

Thibau Nys heeft meteen zijn eerste koers van het jaar gewonnen. In de GP Miguel Indurain was Nys oppermachtig in de laatste twee kilometer.

Gaat Thibau Nys gewoon weer verder met winnen zoals vorig seizoen? Het lijkt er alleszins op, want in de GP Miguel Indurain stond er geen maat op Nys. "Hier droomde ik afgelopen nacht nog van", zei Nys achteraf.

"Ik wist dat het parcours me zou liggen, zeker met zo'n springplank op het einde. Die klim paste me echt." Toch stond Nys vooraf met twijfels aan de start na een voorbereiding van zo'n twee maanden in Spanje.

"Je weet nooit hoe het lichaam reageert op een eerste wedstrijddag. Maar meteen toen de finale geopend werd, voelde ik dat ik echt goede benen had en dat ik een hele goeie finale zou rijden. Al weet je nooit hoe de concurrentie zich voelt."

Nys rijdt in dienst in Ronde van het Baskenland

"Maar toen we de laatste klim opdraaiden, wist ik dat ik zou winnen. "Ik had de hele koers geen stress, bleef in de buik van het peloton zitten en ook uit de wind. In de finale speelden we het perfect als ploeg. Bauke (Mollema, red.) zat in de laatste vijf kilometer in de kopgroep, dus we moesten niets doen bij de achtervolgers."

Vanaf maandag rijdt Thibau Nys de Ronde van het Baskenland. "Nu al winnen is super mooi. In het Baskenland gaan we voor een goed eindklassement met Mattias (Skjelmose, nvdr.) en ga ik zelf misschien voor een ritzege gaan."