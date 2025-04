Wilfried Peeters over klassieke voorjaar van Soudal Quick-Step: "Moeten we niet ontkennen"

Soudal Quick-Step beleeft niet zijn beste klassieke voorjaar. Ploegleider Wilfried Peeters is tevreden met de huidige resultaten, maar wil ook nog eens winnen.

Winnen lukte nog niet voor Soudal Quick-Step dit voorjaar in een klassieker. The Wolfpack behaalde wel enkele mooie resultaten zoals Magnier die tweede werd in de Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn en Lamperti die tweede werd in de Bredene Koksijde Classic en derde in Nokere Koerse.

Tim Merlier won in Gent-Wevelgem ook de sprint van het peloton na de oppermachtige Mads Pedersen en werd tweede. Woensdag mikt de Europese kampioen op een tweede zege op rij in de Scheldeprijs.

Soudal Quick-Step wil klassieker winnen

Een klassieker winnen, dat is ook de ambitie van Soudal Quick-Step en ploegleider Wilfried Peeters. "Wij weten ook dat we geen Pogacar of Van der Poel in de ploeg hebben. Dan hebben we tot op heden er wel het uiterste uit gehaald. Dat moeten we niet ontkennen", zegt hij bij WielerFlits.

"Ik denk dat we zeker niet mogen klagen. Al is het zo dat we met de resultaten zeker en vast tevreden mogen zijn", zegt Peeters nog. Maar nog een grote vis binnenhalen zou het voorjaar dan wel doen slagen voor The Wolfpack.

Merlier kan daarvoor al zorgen in de Scheldeprijs, maar volgende week keert ook Remco Evenepoel terug. Hij rijdt de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en zal meteen willen meedoen voor de prijzen.