🎥 Wout van Aert en Belgische ploegmaats lachen wat af bij het beantwoorden van vragen: "Zeer moeilijk uit te leggen"

De sfeer zit nog goed bij Wout van Aert en zijn Belgische ploegmaats. Dat blijkt uit een filmpje van Visma-Lease a Bike.

De Nederlandse wielerformatie heeft via sociale media een korte video gedeeld onder de noemer van The Big Belgium Quiz. Vier Belgische renners van de ploeg worden voor de camera gehaald om op bepaalde vragen een snel antwoord te geven. Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Wout van Aert en Cian Uijtdebroeks worden met deze opdracht opgezadeld.

Het is uiteraard geen toeval dat dit filmpje op dit moment gelanceerd wordt, want we zitten bijna aan het einde van de Belgische voorjaarsklassiekers. De vragen gaan echter over veel meer dan de voorjaarsklassiekers of de koers. Dat blijkt ook al bij de eerste vraag: "Kan je in één zin uitleggen hoe de Belgische politiek in elkaar steekt?"

Van Aert kan het niet uitleggen

Het tovert een glimlach op het gezicht van verschillende renners, maar vooral Van Aert vindt het grappig en hij begint luidop te lachen. "Het is zeer moeilijk om dat in één zin uit te leggen", antwoordt hij. Eenzelfde geluid valt te horen bij Tiesj Benoot. Victor Campenaerts wil zelfs gerust luisteren naar de man of vrouw die het aan hem kan uitleggen.

Can’t get enough from the Belgian Classics? Tiesj, Victor, Wout, and Cian take part in The Big Belgium Quiz! 🇧🇪🧐 pic.twitter.com/a2AbHD3f8C — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 8, 2025

Gelukkig komen we wel nog bepaalde dingen te weten. Zo is 'sebiet' het favoriete Vlaamse woord van Wout van Aert. Average Rob of Vocsnor? Ook dit vindt Van Aert wel een leuk dilemma. Van Aert kiest voor Average Rob. Wout had de tv-persoonlijkheid nog een tip gegeven voor zijn deelname aan de Turbo Cross in Diegem eind vorig jaar.

Van Aert kiest De Ronde boven de Tour

Bij het laatste dilemma was het wellicht iets gemakkelijker kiezen: Wout van Aert verkiest de Ronde van Vlaanderen boven de Tour de France.