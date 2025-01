Wout van Aert deelt tevergeefs goede tip uit aan BV: "Ik had een black-out, ik heb het toch gedaan"

Wout van Aert is altijd wel bereid om een goede tip uit te delen. Al ligt dit idee wel heel erg voor de hand: geen bier aannemen als je aan het crossen bent.

Dat is net wat er wel bijhoort bij een initiatief als de Turbo Cross. Naast de officiële wedstrijden was dit toch weer zowat het leukste intermezzo dat aan het veldrijden verbonden is in die drukke eindejaarsperiode. De Turbo Cross, met Average Rob als de man die daar zijn schouders onder zet, ging voor het tweede seizoen op rij door in Diegem.

In de familie is hij wel niet diegene die het meest kan stoefen. Zijn broer Arno The Kid deed voor het tweede jaar op rij ook mee en eindigde voor Average Rob. "Na maanden van training door uit bed en naar de frigo te stappen, voelde ik het in de benen. Het ging vlotjes", stelde Arno The Kid vast, die al lang blij was dat hij niet moest kotsen tijdens de inspanning.

Arno The Kid in top 10 in Turbo Cross

"En ik heb geen bier aangenomen van het publiek tijdens de cross", voegde de man die nipt de top 10 haalde eraan toe. "Enkel aan de finish wou ik heel stoer een pintje drinken, maar het bier liep meer in mijn ogen dan in mijn mond." De Turbo Cross werd dit seizoen gewonnen door Bas Tietema en Puck Moonen, die allebei uiteraard een wielerverleden hebben.

Arno The Kid had dus een zekere vorm van discipline getoond, laten we zeggen, die Average Rob veel moeilijker viel. De Youtuber had wél tijdens de Turbo Cross een pintje bier aangenomen, daar is hij heel eerlijk in. "Het was nochtans een goede tip van Wout van Aert om dat niet te doen, maar ik had een black-out. Ik heb het toch gedaan."

Advies van Van Aert best opvolgen

De moraal van het verhaal: de raad van een kenner als Wout van Aert sla je best niet in de wind, zeker niet als het vrij logisch advies is.