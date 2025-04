Philipsen eerlijk over sprint tegen Merlier, maar waarschuwt concurrentie voor Parijs-Roubaix

Jasper Philipsen heeft voor het tweede jaar op rij genoegen moeten nemen met de tweede plaats in de Scheldeprijs. Toch is dat niet slecht voor Parijs-Roubaix van zondag.

Na twee overwinningen in 2021 en 2023 moest Jasper Philipsen voor de tweede keer op rij de zege aan Tim Merlier laten in de Scheldeprijs. Philipsen had geen verhaal tegen de sterke sprint van Merlier.

"Het was een mooie strijd", zei Philipsen in zijn flashinterview. "Ik had op het einde niet meer de snelheid en vind het jammer dat ik niet heb gewonnen, maar ik ben best wel tevreden over mijn sprint en hoe we die hebben aangepakt."

Philipsen over valpartij en Parijs-Roubaix

"Ik heb alles gedaan wat ik moest doen, maar Tim kwam heeft verdiend gewonnen." Philipsen kon in de finale enkel nog rekenen op Jonas Rickaert, want bij een val op 11 kilometer van de streep ging de helft van de ploeg tegen de grond.

"Dat was niet ideaal, maar gelukkig had ik nog Jonas Rickaert. Hij heeft de ervaring om op zo’n moment het juiste te doen." Maar Philipsen kwam net tekort om een derde keer de Scheldeprijs te winnen. "Ik hoop vooral dat iedereen oké is."



Vorig jaar werd Philipsen ook tweede in de Scheldeprijs, enkele dagen later werd hij tweede in Parijs-Roubaix. "De week weer zo afsluiten, zou een droom zijn. We gaan de wedstrijd alvast opnieuw in handen proberen nemen als ploeg", waarschuwt hij nog.