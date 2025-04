Toptalent van Soudal Quick-Step wil zijn eten niet afwegen en heeft daar goede reden voor

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jasper Schoofs, vice-wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, is bezig aan zijn eerste jaar bij de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step. En de jonge Belg wil voorzichtig groeien.

Met een zesde plaats in Parijs-Roubaix, een derde plaats in de E3 Saxo Classic, een zilveren medaille op het EK en WK tijdrijden en nog heel wat ereplaatsen in rittenkoersen deed Jasper Schoofs (19) het vorig jaar bijzonder goed bij de junioren.

Hij komt sinds dit jaar uit voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step en debuteerde onlangs al in een profkoers. In de Franse koers La Roue Tourangelle reed Schoofs 167 kilometer in de vroege vlucht, die pas laat weer gegrepen werd.

Rustig groeien bij Soudal Quick-Step

Schoofs probeert stap voor stap beter te worden, maar doet nog altijd veel zaken op gevoel. "Het zou voor mij niet werken als er nu al een weegschaal naast mijn bed zou staan. Ik moet nog marge hebben voor later", zegt hij in de podcast Jonge Wolven.

"Ik probeer ook zo weinig mogelijk af te weten van trainings- en voedingsleer. Ik wil niet het oordeel van mensen die er wel iets van afweten in twijfel trekken", zegt de jonge Schoofs nog.

En Schoofs weet ook waarom hij renner wil worden. "Mijn vader houdt me met mijn voeten op de grond. En sinds ik voor school stage heb gelopen in een fabriek kruip ik geen enkele dag meer tegen mijn zin op de fiets."