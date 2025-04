Almeida grijpt de macht in het Baskenland - wat met de Belgen?

In de Ronde van het Baskenland heeft Joao Almeida de macht gegrepen in de vierde etappe tussen Beasain en Markina-Xemein. De Belgen kwamen uiteindelijk nooit echt helemaal in het stuk voor jammer genoeg.

De vlucht van de dag was er op de laatste klim, op zo'n tien kilometer van de streep in Markina-Xemein, meteen aan voor de moeite. En dus waren de favorieten aan zet. Almeida grijpt de macht Leider Maximilian Schachmann deed het prima, maar moest uiteindelijk toch kraken: "Het was een beetje tegen mijn limieten. Meer zat er voor mij niet in, dit soort beklimmingen zijn niet mijn favoriet", aldus de Duitser bij Eurosport. Hij kon niet vermijden dat Joao Almeida er op de slotklim vandoor ging. In eerste instantie waren er nog twee renners die konden volgen, maar uiteindelijk moesten ook zij passen. Schachmann leider af In de afdaling diepte Almeida zijn voorsprong verder uit en aan de streep had hij een kleine halve minuut overschot op de eerste achtervolgers. Zo doet hij ook meteen een prima zaak in het klassement. In de achtervolgende groep werd Del Toro ook nog eens tweede, waardoor hij nog wat extra bonificatieseconden wist weg te plukken. Van Wilder werd negende in de daguitslag, Cras blijft in de top-10 van het klassement kamperen.