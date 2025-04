Dirk De Wolf en co lyrisch over Thibau Nys: "Dat gaat hij allemaal winnen"

In de Ronde van het Baskenland is het donderdag uitkijken naar een pittige aankomst, met een klim vlak voor de streep richting Markina-Xemein. Het moment voor de Belgen om zich te roeren? Van Thibau Nys kunnen we misschien wel iets verwachten.

Thibau Nys kon zijn stempel nog niet drukken in de Ronde van het Baskenland dit jaar, maar zijn eerste koers was wel meteen raak met een overwinning in de Grote Prijs Miguel Indurain afgelopen weekend.

Kan heel ver komen

En ook de rit richting Markina-Xemein in het Baskenland zou hem op het lijf moeten geschreven zijn. Daarna volgen er nog heel wat doelen in ons land en Dirk De Wolf gelooft alvast dat we nog véél van Nys gaan zien.

"Hij kan heel ver komen", aldus Dirk De Wolf in Wielerclub Wattage. "Brabantse Pijl, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, ritten in de Tour de France, in alle grote rondes, lastige wedstrijden, aankomsten bergop, een wereldtitel in het veldrijden als Mathieu en Wout stoppen, ..."

Identiteit gekregen

Een rit in de Tour de France? Dat zou volgens Jan Bakelants dit seizoen zeker al kunnen. En ook de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race lijken nu al realistisch.

Maar dus eerst Baskenland. Daarna is het uitkijken naar de Waalse klassiekers. "Hij heeft identiteit gekregen en een richting gekozen", aldus Tom Boonen. "En er staat een kop op."