Jan Bakelants is het eens met Lance Armstrong over Tadej Pogacar en vergelijking met Eddy Merckx: "Geen uitdaging"

Tadej Pogacar heeft met een tweede zege in de Ronde van Vlaanderen zijn palmares nog wat indrukwekkender gemaakt. Is de wereldkampioen de beste renner ooit? En gaat hij dat ook qua palmares laten zien?

Drie eindzeges in de Tour, de Giro, twee keer Luik-Bastenaken-Luik, vier keer de Ronde van Lombardije, twee keer de Ronde van Vlaanderen, de Strade Bianche, het WK en zeventien etappezeges in de Tour.

Grootste aller tijden

Het is maar een greep uit de 93 profoverwinningen die Tadej Pogacar op zijn 26ste al op zijn naam heeft geschreven. Voor Lance Armstrong is hij nu al de grootste allertijden. Dat liet die weten in The Move, al was Bradley Wiggins het er niet mee eens.

Jan Bakelants en Tom Boonen waren het eens met Lance Armstrong, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven waren een andere mening aangedaan in Wielerclub Wattage.

Hij wint alles

"Hij is limitless, zoals Lance zegt", opende Jan Bakelants de debatten. "Het wielrennen heeft een enorme evolutie doorgemaakt en overal waar hij aan de start komt gaat hij koersen gewoon winnen."

"Hij zou zich kunnen beperken en het zich makkelijker kunnen maken door enkel de koersen te rijden die hij zeker zou winnen, maar hij ziet daar geen uitdaging meer in en gaat dan rijden tegen renners op parcoursen die veel minder iets voor hem zijn."