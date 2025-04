Tadej Pogacar blijft maar onder vuur genomen worden: "Dat hij ze publiceert!"

Bij de dominantie van Tadej Pogacar worden veel vragen gesteld. Dat er ook geruchten de ronde doen over het gebruik van mogelijk schadelijke producten, helpt volgens sommigen niet. Een man is al maanden en maanden heel kritisch.

De 68-jarige Jean-René Bernaudeau - de teammanager van TotalEnergies - twijfelt niet aan Pogacar, maar roept andermaal op tot volledige transparantie. "Laat hem garanties geven", klinkt het bij RMC Sports.

Publicatie?

"Sommigen hebben dat gedaan. We leven met argwaan, we hadden de Festina-affaire. We zijn niet veilig voor nog een affaire. Ik denk niet dat de wielersport zich nog een schandaal kan veroorloven."

"Het WADA (Wereldantidopingagentschap) is opgericht, het biologische paspoort is gemaakt, de locatiesoftware is ontwikkeld, we gaan de goede kant op. Maar vandaag moeten we nog verder gaan, we moeten de wetten veranderen."

Reputatie

Het is niet de eerste keer dat Jean-René Bernaudeau kritisch is voor Tadej Pogacar. Ook vorig jaar was hij al eens heel kritisch voor de Sloveen. "De aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid van de sport staan op het spel", klonk het toen bij Velofute.

"Kijk naar Tadej Pogacar, ik hou echt van hem als renner en hij is aardig, maar het nieuws over die koolstofmonoxide rebreathers? Dat schaadt de reputatie van het wielrennen", stelt Bernaudeau nog.