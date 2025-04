Vanthourenhout over mogelijke regen in Parijs-Roubaix: "Zij hebben een streepje voor"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zondag staat Parijs-Roubaix op het programma. Voor ex-bondscoach Sven Vanthourenhout wordt het vooral uitkijken naar het debuut van Tadej Pogacar én ook de weersvoorspellingen.

Na een Ronde van Vlaanderen om duimen en vingers van af te likken, is het alweer uitkijken naar Parijs-Roubaix van zondag. Met Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Wout van Aert en Filippo Ganna zijn er heel wat topfavorieten.

Voor voormalig bondscoach Sven Vanthourenhout is het vooral uitkijken naar het debuut van de wereldkampioen. "Ik ben echt, echt benieuwd of Tadej Pogacar er zou in slagen om bij zijn eerste deelname te kunnen winnen", zei hij bij VRT1.

"Dat is iets wat mij heel erg bezig houdt. Als je ziet hoe hij de kasseien in de Ronde beheerste, weliswaar niet op het vlakke, dan kan het niet anders dan dat hij zonder pech heel ver zal komen", stelt Vanthourenhout.

Regenachtige Parijs-Roubaix?

Ook het weer kan zondag een bepalende rol spelen. De wind zal uit het zuidwesten, en dus rugwind, blazen. En in de finale worrdt er ook wel wat regen voorspeld, terwijl het al lang niet meer geregend heeft.

"Dan denk ik aan mannen zoals Van der Poel en Van Aert, die dat toch wel beheersen als geen ander als er wat regenval zou zijn", zegt Vanthourenhout. "Zij krijgen dan wel een streepje voor bij mij."