Broers Roodhooft verklaren waarom ze Mathieu van der Poel nooit zijn kwijtgespeeld en zijn eerlijk over ontzettend grote druk

De broers Roodhooft hebben al verschillende jaren goud in handen met Mathieu van der Poel. Hun verdienste is ook dat ze hem altijd bij de ploeg wisten te houden.

In Het Nieuwsblad overschouwen beide broers hun samenwerking met Mathieu van der Poel. Ze geven toe dat er ook moeilijke momenten zijn geweest. Zo stoort het Christoph dat succes door sommigen als evident wordt beschouwd, terwijl voordien gezegd werd dat hun ploeg te klein was om succesvol te zijn. Ze hebben alleszins ondertussen hun gram gehaald.

Het blijft straf dat ze Mathieu van der Poel nooit zijn kwijtgespeeld aan een internationale topploeg, genre INEOS bijvoorbeeld. Dat moet deels ook te maken hebben met het karakter van Van der Poel, denkt Philip Roodhooft. Hij plaatst Van der Poel in de categorie van mensen die op post blijven als ze ergens goed zitten, in plaats van uit nieuwsgierigheid een andere omgeving op te zoeken.

Christoph Roodhooft opgelucht na zege in Sanremo

Ook dit jaar gaat Van der Poel dus op zoek naar klassieke zeges voor Alpecin-Deceuninck. Met de E3 Saxo Classic en vooral Milaan-Sanremo heeft hij al twee vette vissen gevangen. Christoph Roodhooft was opgelucht na de overwinning van Van der Poel in Sanremo, want hij is bevreesd voor het jaar waarin het eens niet zou lukken.

Zo zie je maar dat er een ontzettend grote druk ligt op zowel Van der Poel als de teamleiding. De broers Roodhooft vinden niet dat die grote zeges van Van der Poel als vanzelfsprekend beschouwd mogen worden. Tenslotte hebben andere topploegen uit het heden en het verleden ook zeker niet altijd de zeges in Monumenten opgestapeld.

Van der Poel heeft al een indrukwekkend palmares

Het blijft heel moeilijk wat Van der Poel probeert te doen. Philip Roodhooft herinnert zich nog hoe de Nederlander met gezonde tegenzin aan zijn wegcarrière begon. Mathieu vond het prima hoe het toen liep in het veldrijden, maar een geleidelijke overgang naar de weg heeft al een palmares opgeleverd om u tegen te zeggen.