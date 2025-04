Is het om Van der Poel te paaien? UCI doet opvallende aankondiging die Mathieu zeker en vast interessant zal vinden

Mathieu van der Poel is zo'n sterk uithangbord voor de wielersport dat het begrijpelijk is als de UCI hem in het achterhoofd heeft gehouden bij de keuze van het WK gravel. Dat zouden ze natuurlijk nooit uitspreken, maar in elk geval gaat dat WK dit jaar door in Nederland.

De UCI heeft aangekondigd dat het WK gravel op 11 en 12 oktober plaatsvindt in de regio Zuid-Limburg. Sowieso was er eerst een andere locatie voorzien. Nice was van plan om de gravelrijders te ontvangen op 18 en 19 oktober, maar dat kon dan toch niet doorgaan. De UCI moest dus op zoek naar een nieuwe locatie en is in Nederland uitgekomen.

Vooral Maastricht, Beek en Beekdaelen zullen met elkaar samenwerken voor de organisatie van dit WK. Het is een extra troef om de toppers bij onze noorderburen te overtuigen om opnieuw deel te nemen. Mathieu van der Poel en Marianne Vos zijn immers de titelverdedigers op het WK gravel, na hun overwinning van vorig jaar in Leuven.

Lappartient blij met het vinden van oplossing

"Ik ben verheugd dat de regio Zuid-Limburg betrokken zal zijn bij de organisatie van het WK gravel 2025", reageert UCI-voorzitter David Lappartient. "Ik wil Zuid-Limburg bedanken voor het indienen van hun kandidatuur, na de terugtrekking van Nice. De provincie Limburg zal zijn status als internationale wielerregio verder kunnen versterken en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het gravelbiken."

Save the date 🗓️



The 2025 UCI Gravel World Championships are heading to Zuid-Limburg, 🇳🇱 on 11 and 12 October.



Prepare for an adrenaline-fuelled clash as world-class athletes push their limits for the prestigious rainbow jersey! 🌈#Gravel pic.twitter.com/rq0BlLDDqU — UCI (@UCI_cycling) April 11, 2025

Golazo is al enkele jaren een trouwe partner van verschillende gravelevenementen en zal zich opnieuw inzetten om van het WK een succes te maken. Eerder had Golazo reeds de schouders gezet onder de organisatie van het EK gravel 2023 en het WK gravel 2024. Na de vorige editie in Leuven blijft het WK dus vertoeven in de Lage Landen.

Van der Poel kan op nieuwe wereldtitel in eigen land mikken

Vorig jaar had Mathieu van der Poel van het WK gravel echt een doel gemaakt. Misschien kan hij overtuigd worden om dat opnieuw te doen en op zoek te gaan naar een nieuwe wereldtitel in eigen land.