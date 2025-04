Mark Uytterhoeven reageert heel stevig in het debat tussen Pogacar en Merckx

Tadej Pogacar heeft met een tweede zege in de Ronde van Vlaanderen zijn palmares nog wat indrukwekkender gemaakt. Is de wereldkampioen de beste renner ooit? En gaat hij dat ook qua palmares laten zien?

Drie eindzeges in de Tour, de Giro, twee keer Luik-Bastenaken-Luik, vier keer de Ronde van Lombardije, twee keer de Ronde van Vlaanderen, de Strade Bianche, het WK en zeventien etappezeges in de Tour.

Palmares enorm

Dat maakt nu al 93 profzeges voor de 26-jarige Tadej Pogacar. Dat zijn er natuurlijk wel nog steeds veel minder dan de 525 voor Eddy Merckx. Volgens Lance Armstrong is de Sloveen nu al de grootste aller tijden, anderen zijn het daar niet mee eens.

"Er gaat niets boven Merckx", was ook Mark Uytterhoeven kristalhelder in Wielerclub Wattage. Merckx had op 26-jarige leeftijd al tien Monumenten gewonnen en twee keer het WK gewonnen - Pogacar zit op acht Monumenten en één WK.

Potentieel nog groter?

Volgens Tom Boonen heeft hij het potentieel om over Merckx te gaan qua palmares: "Winnen heeft te maken met concurrentie, er wordt nu anders gekoerst", pikte Uytterhoeven in. "Ze zeiden ooit tegen Merckx dat hij te weinig ritten won in een Tour de France en dan ging hij aanvallen in een vlakke rit en winnen."

"Dat soort zaken deed hij. Totale dominantie? Ja, omdat hij in zijn gat gebeten was. Zelfs al heeft Pogacar het potentieel, dan zal hij nooit aan het palmares geraken."