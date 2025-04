Van Aert oogst lof voor zijn 'risicootje' en doet met zijn ploeg enthousiasme door het dak gaan: "Een gamechanger, een echt wapen"

Wout van Aert zet zich in de kijker als een durver. Het was kantje boord bij zijn test tijdens de verkenning voor Parijs-Roubaix. Thijs Zonneveld is wel laaiend enthousiast over het gebruik van het GRAVAA-systeem door Visma-Lease a Bike.

In de podcast In De Waaier komt dat systeem ter sprake. "Daarmee los je voor een heel groot deel het probleem op van een band te hebben die geschikt is voor kasseien maar niet voor asfalt, of omgekeerd. Je rijdt dan sneller, comfortabeler en minder energieverspillend over de kasseien." Geen wonder dat ze er bij Visma-Lease a Bike in geïnteresseerd zijn. "Ze zijn hier een jaar mee bezig."

Zoals vaak met technologie is het een lange weg geweest om tot dit product te komen. "Er zijn meerdere systemen geweest die minder goed werkten. Dit systeem werkt zo goed dat Visma-Lease a Bike het al heeft gebruikt. Vorig jaar hebben ze het gebruikt, dit jaar in de GP de Denain reden alle renners van de ploeg er mee. Afgelopen zondag reden Ferrand-Prévot en Vos er mee."

Zonneveld prijst 'gamechanger' van Visma-LAB

Zonneveld doet dan ook een voorspelling. "Dit weekend zullen alle renners van Visma-Lease a Bike er in principe mee rijden. De fase 'of ze er mee gaan rijden', zijn ze wel al voorbij. Voor deze koers is dit een uitstekend systeem. Hier halen ze echt een voordeel mee. In theorie is dit echt een gamechanger. Ik denk dat het niet lang duurt eer meerdere ploegen er mee rijden."

Zonneveld is er dus heilig van overtuigd dat ze bij Visma-Lease a Bike er winst mee zal boeken. "Wielrennen is echt een denksport en als je een voordeel creëert ten opzichte van anderen, dan is dat heel slim. Ik denk dat het echt een wapen is in deze wedstrijd." Nochtans is het nog altijd perfect mogelijk om op een kasseistrook lek te rijden.

Lekke band goed opgevangen door Van Aert

Dat bewees Van Aert tijdens de verkenning. "Van Aert wilde kijken of hij er mee verder kon rijden, ook al was het systeem leeggelopen. Een risicootje, maar als je test, dan test je. Daar zie je ook aan dat die gasten kunnen sturen. Hij ving het wel heel goed op."