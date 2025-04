Geheimdoenerij rond keuze Wout van Aert blijft opmerkelijk genoeg duren: "Ze hebben mij gevraagd dit antwoord te geven"

Veel mysterie en geheimdoenerij rond een keuze die Wout van Aert gemaakt heeft. Ook een dag voor Parijs-Roubaix wil Visma-Lease a Bike niet met de wereld delen of Van Aert op het GRAVAA-systeem beroep zal doen of niet.

Nochtans lijkt er weinig twijfel dat Van Aert en zelfs zijn ploegmaats bij Visma-Lease a Bike het zondag zullen hanteren. De ploeg heeft het in het verleden al getest en dat gebeurde deze week opnieuw tijdens de verkenning. Toeval zal het zeker niet zijn. Van Aert werd er wel naar gevraagd in de mixed zone bij de ploegenpresentatie in Compiègne.

Wout van Aert is alleszins tevreden over hoe het systeem werkt. "Ja, het is zeker een geweldig systeem", zegt hij aan VTM NIEUWS. Het kan niet voldoende onderstreept worden hoe dit de wielerwereld op zijn kop kan zetten. "Het is echt revolutionair. We hebben donderdag een heel goede verkenning gedaan. Ik heb verschillende dingen kunnen testen."

Verkenning heeft wat duidelijk gemaakt voor Van Aert

Aan die testen zijn ook conclusies verbonden. "Na de verkenning was het voor mij wel duidelijk met welke fiets ik zou willen rijden. Of ik met het GRAVAA-systeem zal rijden? Dat zullen jullie morgen zien", grijnst Van Aert. Ook een dag voor de koers komt er dus geen definitieve aankondiging hieromtrent uit het kamp van Wout van Aert.

Ondanks alle heisa rond dit thema houden ze bij Visma-Lease a Bike de lippen op mekaar over de genomen beslissing. "Voor mij had dat niet gehoeven, ze hebben mij gevraagd om dit antwoord te geven", maakt Van Aert duidelijk dat hij hierover instructies gekregen heeft van de ploeg. Als het aan hem had gelegen, mocht dit wel gedeeld worden met de buitenwereld.

Van Aert laat het nog in het midden

Onze landgenoot nam ook nog even voor de camera van Sporza plaats en noemde zijn verkenning van donderdag daar 'geslaagd'. Opnieuw gaf hij niet prijs of hij met het GRAVAA-systeem ging koersen, waardoor gevraagd werd of er nog twijfel was. "Neen, voor mij is er geen twijfel, maar we laten het nog in het midden naar jullie toe."