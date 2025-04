Tim Merlier droomt van het podium in Parijs-Roubaix, maar ziet één groot probleem

Tim Merlier toonde in de Scheldeprijs nog maar eens dat hij een van de snelste sprinters van het peloton is. De Europese kampioen droomt zondag ook van het podium.

Met winst in de Scheldeprijs kon Tim Merlier Soudal Quick-Step dan toch een eerste zege schenken in een klassieker dit voorjaar. Er stond opnieuw geen maat op de Europese kampioen in de sprint, Philipsen kreeg meer dan een fietslengte aangesmeerd.

Voor Merlier een goede generale repetitie voor zondag, al wordt dat natuurlijk andere koek. En goede herinneringen aan Parijs-Roubaix heeft Merlier ook niet. "Ik heb Roubaix vier keer gereden en daarin ben ik drie keer tegen de grond gegaan", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Twee jaar geleden ontsnapte Merlier wel aan pech, hij viel niet en reed ook niet lek. Hij kon sprinten voor de veertiende plaats, maar had niets meer in de benen. Merlier moest tevreden zijn met de drieëntwintigste plaats.

Merlier droomt van podium in Parijs-Roubaix

Dit jaar hoopt Merlier op een nieuwe kans in Parijs-Roubaix. "Een podium in Roubaix zou een droom zijn. Maar het ding is: ik heb weinig om op terug te vallen", weet de Europese kampioen ook. Dat had hij in Gent-Wevelgem wel.

Merlier stond dit jaar voor het eerst op het podium in Wevelgem, maar werd vorig jaar achtste en in 2022 al eens zesde. In Gent-Wevelgem wist hij dat een podium binnen bereik was. In Parijs-Roubaix heeft hij geen uitslagen om op terug te vallen.