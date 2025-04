Wout van Aert geeft eerlijk toe: "Daar heb ik wel moeite mee"

Wout van Aert krijgt constant veel aandacht en leest daar ook veel over. Hoe gaat hij daar zelf mee om?

Wout van Aert is een van de populairste renners van België en ook ver daarbuiten. Daar komt ook heel veel aandacht bij kijken. Over Van Aert wordt ook veel geschreven en hij leest ook veel over zichzelf in de media.

Van Aert geeft toe dat hij het minder volgt dan vroeger, maar het meeste wel. Hij heeft al het advies gekregen om de kranten niet te lezen. Maar overal waar hij komt, bij de bakker of vriend, beginnen zij er zelf over.

Van Aert over vele aandacht

Of krijgt Van Aert er op de volgende koers wel een vraag over bij het startinterview. "Ik kan er niet aan ontsnappen, dus voor mij ligt de key bij: hoe ga ik ermee om? En niet bij hoe probeer ik die dingen te ontwijken? Hoe ouder ik word, hoe gemakkelijker het lukt", zegt Van Aert bij HLN.

Soms is er heel veel aandacht voor Van Aert, soms te veel? "Als het irrelevant is. Ik heb moeite als er te veel aandacht naar mij gaat, en te weinig naar zij die dat wel verdienen", geeft Van Aert wel eerlijk toe.

Na het openingsweekend ging het bijvoorbeeld bijna uitsluitend over het 'slechte' weekend dat Van Aert gereden had. Terwijl er voor de winnaars zoals Soren Waerenskjold bijna geen aandacht was. Dat vindt Van Aert bijvoorbeeld jammer.