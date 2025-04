📷 Cian Uijtdebroeks laat na een lange stilte eindelijk nog eens van zich horen

Cian Uijtdebroeks (22) werkt opnieuw aan een terugkeer nadat hij hervallen is in zijn blessure. Op zijn sociale media heeft Uijtdebroeks opnieuw van zich laten horen.

Exact een maand geleden, op 16 maart, moest Cian Uijtdebroeks opgeven in de laatste etappe van Tirreno-Adriatico. In de voorlaatste rit was hij in tranen over de streep gekomen nadat hij opnieuw een verdoofd gevoel in zijn benen had.

Dat probleem leek van de baan te zijn, want Uijtdebroeks deed het in de eerste weken van het nieuwe seizoen goed met onder meer een vijfde plaats in het eindklassement van de Ronde van Oman.

"Uit onderzoeken bleek dat ik een probleem in mijn onderrug had", vertelde hij in november bij Sporza. "Daar lopen veel zenuwen naar de benen. Ik heb meer in de fitness dan op de fiets gezeten, dus ik ben een bodybuilder geworden."

Uijtdebroeks opnieuw aan het trainen

Tot Tirreno-Adriatico dus. "Dat is gewoon klote. Ik dacht dat ik er vanaf was, maar ja…", zei Uijtdebroeks bij HLN. Een maand hebben we bijna niets van Uijtdebroeks gehoord, tot hij dinsdag iets postte op zijn sociale media.

Op Instagram postte Uijtdebroeks een foto van zichzelf op de fiets en in de fitness. "Problemen zijn er om opgelost te worden. Stap voor stap komen we terug", besluit Uijtdebroeks nog. Wanneer hij weer zal koersen, is nog niet duidelijk.