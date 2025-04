De Cauwer ziet opvallende reden voor wat Van Aert overkwam in de Ronde en Parijs-Roubaix

Wout van Aert moest in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix snel passen, maar reed telkens een goede finale. José De Cauwer probeert daar een verklaring voor te vinden.

Vierde in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Twee keer viel Wout van Aert net naast het podium. Zuur, maar het waren telkens Pogacar, Van der Poel en Pedersen die in die twee koersen op het podium stonden.

Toch was er iets vreemds aan de hand met de prestaties van Van Aert. De voorbije jaren ging hij lang mee met Van der Poel, om dan op het einde te kraken. Nu moest Van Aert al snel lossen, maar werd hij op het einde wel weer sterker.

Stress bij Van Aert?

"Zou het bij Van Aert ook niet met te veel stress te maken hebben", vraagt José De Cauwer zich af bij Het Nieuwsblad. Want zowel in de Ronde van Vlaanderen als in Parijs-Roubaix was Van Aert bij de vijf beste renners in het laatste uur.

Een conditioneel probleem kan het volgens De Cauwer dan ook niet zijn, want Van Aert kende dus telkens nog een betere periode in de koers. "Ik vind dat toch bizar. Oké, het Bos van Wallers is een lastige strook, maar ineens blokkeert het precies."

Of stress de reden is voor het vroeg lossen van Van Aert, dat kan hij alleen weten volgens De Cauwer. Maar het blijft wel opvallend dat hij in dat laatste half uur plots weer bij de beteren behoort in koers.