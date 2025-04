"Het is gewoon belachelijk": Tadej Pogacar zorgt voor verbazing bij (ex-)collega's

Tadej Pogacar stond al in drie monumenten op het podium dit seizoen en gaat deze zomer ook weer gewoon meestrijden voor de eindzege in de Tour. Het bewondering van de collega's is bijzonder groot.

Na een derde plaats in Milaan-Sanremo en winst in de Ronde van Vlaanderen werd Tadej Pogacar ook tweede in Parijs-Roubaix. Bij zijn debuut in de Hel van het Noorden deed Pogacar het meteen uitstekend.

"Het maakt je gewoon misselijk, hè?", zegt Geraint Thomas in zijn podcast Watts Occurring. "Hij is echt onwerkelijk. Hij kan zich meten met waarschijnlijk, en dat is een groot compliment, een van de beste monument- of kasseiklassieker-renners ooit, namelijk Mathieu van der Poel."

"Als je hem vroeger bij Tom Boonen of Fabian Cancellara had gezet, denk ik dat ik eerlijk gezegd op Van der Poel had gewed. Hij wordt sowieso al genoemd als een van de beste kasseirenners ooit", steekt Thomas zijn lof voor Van der Poel ook niet weg.

Groot verschil tussen Pogacar en Van der Poel in de Tour

Volgens Thomas is het dan ook bewonderenswaardig dat Pogacar zich in het voorjaar kan meten met Van der Poel. "Pogacar gaat nek aan nek met hem en in juli heeft hij dan drie uur voorsprong op Van der Poel in de Alpen en de Pyreneeën."

"Hij is echt een van de beste renners in een grote ronde ooit. Het is gewoon waanzinnig." Daar kan Luke Rowe zich wel bij aansluiten. "Wat hij doet is gewoon belachelijk", zegt de ploegleider van Decathlon AG2R La Mondiale.