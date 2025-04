Krijgt Van Aert zijn explosiviteit ooit nog terug? Van Avermaet geeft zijn ongezouten mening

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert kwam dit het voorjaar vooral explosiviteit tekort. Kan dat nog weer goedkomen met zijn knieën die zo hard zijn toegetakeld?

In de Ronde van de Algarve werd al duidelijk dat Wout van Aert in de massasprint tekortkwam, hij sprintte twee keer naar de zevende plaats. Ook in het openingsweekend miste Van Aert duidelijk explosiviteit.

Op de hellingen waar hij de voorbije jaren de rest van het peloton pijn kon doen, lukte dat dit jaar niet. Ook in de sprint van de Omloop Het Nieuwsblad had Van Aert niets meer in de benen en moest tevreden zijn met een elfde plaats.

Komt explosiviteit nog terug bij Van Aert?

Die lijn werd doorgetrokken in de E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Bergop of in de sprint kwam Van Aert telkens tekort op het vlak van explosiviteit.

Kan dat nog terugkeren? Vooral omdat de rechterknie Van Aert het zwaar te verduren heeft gekregen met zijn zware valpartij in de Vuelta. "Ik denk dat wel", zegt Greg Van Avermaet bij Wuyts & Vlaeminck.

"Die valpartij (in de Vuelta, nvdr.) zit er wellicht nog in, met deze winter een niet zo ideale voorbereiding." Ook Michel Wuyts denkt dat Van Aert meer tijd nodig heeft. "Je moet hem minstens een jaar geven om weer op krachten te komen. En de moeilijkste details zijn de lastigste."