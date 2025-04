Nadat biergooier wegkomt met waarschuwing: Iserbyt onthult grote mentale gevolgen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eli Iserbyt vindt het niet kunnen dat de man die een beker bier doelbewust in zijn gezicht gooide tijdens de Koppenbergcross enkel een waarschuwing heeft gekregen. Want Iserbyt heeft ook mentaal afgezien van dat incident.

In de week dat de wielerwereld opgeschrikt werd door het gooien van een bidon in het gezicht van Mathieu van der Poel tijdens Parijs-Roubaix, heeft Eli Iserbyt de uitspraak te horen gekregen van zijn incident in de Koppenbergcross.

Voor Iserbyt is het onbegrijpelijk dat de man er vanaf is gekomen met een waarschuwing. Pas als hij nieuwe feiten pleegt, wordt zijn dossier opnieuw geopend. "Er moet blijkbaar meermaals iets gebeuren voor er iets ondernomen wordt", zegt Iserbyt bij VTM Nieuws.

Mentale impact op Iserbyt

Iserbyt werd wel nog tweede in de Koppenbergcross, maar het incident heeft hem nog een tijdje invloed op hem gehad. Volgens Iserbyt is er dan ook sprake van onderschatting over het feit dat renners niet meteen kunnen reageren tijdens een wedstrijd.

"Het is alsof je geboeid op de slachtbank ligt, je bent een lijdend voorwerp en kan je niet verdedigen. Dat is een heel beangstigend gevoel. De wedstrijden daarna neem je dat gevoel mee. Het is een banaal pintje, maar op mentaal vlak heeft het een enorme impact."

Iserbyt hoopt dat er nu eindelijk een keerpunt komt, maar de echte oplossing ligt volgens hem enkel bij sensibilisering van mensen. Er moet volgens Iserbyt dan ook actief gewerkt worden om een mentaliteitswijziging te creëren bij mensen.