Opvallende wijzigingen Brabantse Pijl: Tomas Van Den Spiegel wijst naar Wout van Aert en co

Geen Brabantse Pijl op de woensdag tussen Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race, maar wel de Ronde van Limburg. De Brabantse Pijl is dan weer verschoven naar vrijdag.

Volgens Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, zat de Brabantse Pijl de afgelopen jaren wat vast. Renners die de Ronde van het Baskenland reden de week ervoor, maakten vaak de oversteek niet meer.

Door de koers op vrijdag te zetten, krijgen zij meer rust. Maar ligt de Brabantse Pijl nu niet te dicht op de Amstel Gold Race? Die wordt zondag al gereden, amper twee dagen na de Brabantse Pijl. Daar heeft Flanders Classics een oplossing voor bedacht.

Wijzigingen aan de Brabantse Pijl

"We hebben de Brabantse Pijl heel kort gemaakt, korter dan elke andere voorjaarskoers", vertelt Van Den Spiegel bij Sporza. "Met slechts 163 kilometer is het een korte, explosieve wedstrijd, die daardoor niet minder aantrekkelijk zal zijn."

Met 163 kilometer is de Brabantse Pijl inderdaad kort, vorig jaar reden de renners nog 195 kilometer. Volgens Van Den Spiegel is de Brabantse Pijl zo perfect combineerbaar met de Amstel Gold Race. En dat is ook merkbaar aan de deelnemerslijst.

Onder meer Pidcock, Evenepoel én Van Aert staan aan de start. "Als je ziet dat Visma-Lease a Bike de Brabantse Pijl de voorbije jaren oversloeg, omdat het niet combineerbaar was, en ze nu wel aan de start staan, dan zijn we toch een aantal dingen goed aan het doen."