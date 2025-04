Terugkeer van Evenepoel is hard nodig: Lefevere bijzonder kritisch na "dieptepunt" Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step haalt wellicht opgelucht adem dat het vanaf vrijdag opnieuw op Remco Evenepoel kan rekenen. Want in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix presteerde de ploeg ondermaats.

Tim Merlier won tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wel de Scheldeprijs, maar dat was pas de eerste klassieker die Soudal Quick-Step dit jaar won in het voorjaar. Nu hoopt de ploeg op succes met Remco Evenepoel.

Volgens Patrick Lefevere zal Evenepoel er meteen staan. "Ik denk dat hij goed gaat zijn", zegt Lefevere bij Sporza Daily. "Ik hoor alleszins van mensen die met hem mee op hoogtestage waren en renners van de ploeg dat hij redelijk in orde is."

Slecht voorjaar van Soudal Quick-Step

"Als je kijkt naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, zie je dat de ploeg hem ook nodig heeft", is Lefevere echter ook kritisch. Want Soudal Quick-Step kwam er in de monumenten opnieuw niet aan te pas.

Yves Lampaert werd in de Ronde van Vlaanderen als eerste van de ploeg 38ste op iets meer dan twee minuten van Tadej Pogacar. In Parijs-Roubaix was Lampaert ook de eerste van de ploeg op plek 28, op bijna zes minuten van Van der Poel.

"Dat is misschien wel het dieptepunt van onze ploeg in de klassiekers", is Lefevere scherp. Aan Evenepoel om in de heuvelklassiekers nog iets te proberen recht te zetten, zoals hij dat in 2022 en 2023 deed met winst in Luik-Bastenaken-Luik.