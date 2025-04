Door Pogacar en Van der Poel: Evenepoel heeft groot nieuws over de Ronde van Vlaanderen

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel stonden in alle monumenten al op het podium dit voorjaar. Dat inspireert ook Remco Evenepoel om er in de toekomst aan de start te staan.

Patrick Lefevere wilde Remco Evenepoel dit jaar al laten proeven van klassiekers zoals Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen, maar dat wees Evenepoel zelf af. Door zijn blessures kon hij ook niet aan de start staan.

Nu lijkt Evenepoel wel de smaak te pakken te hebben. "Ik heb de klassiekers gezien. Het waren mooie gevechten tussen de grote renners. De duels tussen Mathieu en Tadej hebben me motivatie gegeven", zei Evenepoel op zijn persconferentie voor de Brabantse Pijl.

"In de toekomst zal ik zeker Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen rijden." Parijs-Roubaix is minder waarschijnlijk, omdat die koers te dicht tegen Luik-Bastenaken-Luik zit. En wellicht ook door de grote risico's.

Evenepoel kijkt met grote ogen naar Pogacar

Evenepoel genoot van Pogacar dit voorjaar, maar moet de wereldkampioen nu zelf proberen te kloppen. "Daar betaalt mijn team me ook voor", lachte Evenepoel. In de Ronde van Lombardije reed Pogacar vorig jaar drie minuten weg van Evenepoel.

"Ik probeer hem niet te veel te analyseren, want zo slim acht ik mezelf niet. Maar ik wil leren van zijn stijl om hem te kunnen kloppen, nu of later. Maar Pogacar is misschien wel de beste renner sinds Eddy Merckx, dus het wordt niet makkelijk."