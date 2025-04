Dopingschorsing bijna achter de rug: Shari Bossuyt krijgt nieuwe kans bij Belgische ploeg

Shari Bossuyt leeft toe naar haar comeback in het peloton. Dat zal ze doen in de kleuren van de Belgische ploeg AG Insurance-Soudal.

Shari Bossuyt (24) telt af naar 14 juni, de dag dat ze eindelijk opnieuw weer mag koersen. Twee jaar geleden testte ze positief op Letrozole Metabolite, hetzelfde middel van Toon Aerts, en kreeg ze een dopingschorsing opgelegd.

Het was al even duidelijk dat Bossuyt bij haar vorige ploeg Canyon//SRAM niet meer terug aan de slag kon. Nu heeft AG Insurance-Soudal aangekondigd dat Bossuyt vanaf 15 april aan het trainen is bij de Belgische ploeg, vanaf juni zal ze ook weer in het peloton te zien zijn.

"Na uitvoerig intern overleg en verschillende gesprekken met Shari en haar management hebben we beslist om haar te ondersteunen bij de heropbouw van haar carrière", zegt CEO Jurgen Foré.

"Shari is vastberaden om te tonen wat ze in haar mars heeft en is heel hongerig om te koersen. We geloven dat ze een mooie toekomst voor zich heeft en dat wij de perfecte omgeving kunnen bieden om dat waar te maken."

Bossuyt zelf is opgetogen met de kans die ze krijgt. "Dit is een nieuwe start. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor deze kans. Ik heb het gemist om deel uit te maken van een team, het ritme van de koers ook. Ik ben klaar om alles te geven."