Lees het hier na: Eli Iserbyt kreeg deze mail van dertiger die bier naar hem gooide

In november kreeg Eli Iserbyt een lading bier over zich heen. Dat gebeurde toen in de Koppenbergcross.

Eli Iserbyt werd eind vorig jaar het slachtoffer van een biergooier. Deze week kreeg de West-Vlaming te horen dat de dader, een dertiger uit Ronse, ervan af komt met een waarschuwing. Daar kon Iserbyt niet mee lachen. Hij vond dat er, ook al was het maar symbolisch, een echte straf moest uitgesproken worden tegen de dader. De man die het bier naar de veldrijder gooide stuurde wel een email met excuses naar Iserbyt. Het Laatste Nieuws kon beslag leggen op dat bericht. “Via deze weg wil ik mijn excuses aanbieden zowel aan Eli en zijn gehele team als aan de organisatie en de 12.000 supporters. Mijn gedrag valt niet goed te praten, maar het besef is er wel wat ik fout heb gedaan”, klinkt het. “Ik had gedronken, maar dit mag zeker geen excuus zijn om dergelijke handelingen te doen. Ik zal dan ook nooit nog een cross bijwonen, want mensen zoals ik horen daar niet thuis. Ik hoop via deze weg iedereen te kunnen bereiken, want ik voel mij helemaal niet goed bij mijn daad. Niemand verdient dit”, besluit de man.