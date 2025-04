Opvolging voor Van der Poel? Sergeant ziet nieuw goudhaantje bij Alpecin-Deceuninck

Mathieu van der Poel werd begin dit jaar 30 jaar en is nog lang niet versleten. Toch lijkt de (Nederlandse) opvolging al klaar te staan bij Alpecin-Deceuninck.

De Ronde van Limburg draaide woensdag uit op een massasprint, maar onderweg maakte een Nederlander van Alpecin-Deceuninck veel indruk. Niet Mathieu van der Poel, maar wel de 22-jarige Tibor Del Grosso.

De dubbele wereldkampioen veldrijden bij de beloften was in de heuvel- en kasseizone duidelijk de beste man in koers. Hij had alleen de pech dat de laatste tien kilometer richting de finish bijna één rechte lijn was met wind in de rug.

Del Grosso zoveelste talent van Alpecin-Deceuninck

Toch was Marc Sergeant onder de indruk van Del Grosso. "Hij is de zoveelste crosser die de broers Roodhooft van het veld naar de weg brengen. Opnieuw een toptalent, dat is duidelijk", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad.

In de Ronde van Catalonië had Del Grosso al bijna een rit gewonnen, maar toptalent Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) was te snel. "Het is duidelijk dat ze bij Alpecin-Deceuninck een blik talenten aan het opentrekken zijn."

Del Grosso is ook al de zoveelste veldrijder die Alpecin-Deceunick laat uitblinken op de weg. Mathieu van der Poel is natuurlijk het grootste voorbeeld, maar er zijn natuurlijk ook Gianni Vermeersch, Quinten Hermans en Timo Kielich.